Події

11:32 26.12.2016

Луценко про боротьбу з МАФами в Києві: Нічні бульдозери та поліцейські зачистки недопустимі

Генеральний прокурор України Юрій Луценко доручив прокуратурі Києва дати правову оцінку діям силовиків і комунальників щодо знесення малих архітектурних форм (МАФ).

"У зв'язку з подіями навколо зносу столичних МАФів поставив прокуратурі Києва завдання дати правову оцінку діям силовиків та комунальників. Категорично наполягаю, що МАФ можна зносити лише після попередження, а сам демонтаж має забезпечити цілісність майна", - написав генпрокурор на сторінці у Facebook у понеділок.

Він наголосив, що недопустимі "нічні бульдозери і поліцейські зачистки відносно підприємців".

У коментарях, відповідаючи на запитання щодо "тітушек", Ю.Луценко повідомив, що "відкрили справу, вже знаємо звідки".

Як відомо, останнім часом у різних районах Києва відбувалося знесення МАФів, часто із сутичками та конфліктами.

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