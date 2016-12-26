Флешмоб "Казино внутрішніх справ" відбувся біля будівлі МВС у Києві

Активісти громадських організацій за ініціативою "Автомайдану" провели акцію-флешмоб біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України на знак протесту проти подальшого незаконного функціонування гральних закладів у країні.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", в понеділок уранці кілька десятків активістів "Автомайдану" та інших організацій, що підтримали їх, прийшли до прохідної МВС на вул. Богомольця в Києві. Вони провели флешмоб "Казино внутрішніх справ", під час якого кілька людей у масках на обличчях імітували за столом гру в казино.

Таким чином активісти висловили протест тому, що в Україні попри заяви керівництва МВС і відповідне законодавство, як і раніше, функціонують численні казино, що є незаконним. Крім того, за їхніми словами, діяльність цих казино "кришують" посадові особи самого МВС.