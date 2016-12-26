Добровольці почали блокаду ОРДЛО з вимогою відпустити заручників

Ветерани антитерористичної операції на сході України і волонтери запустили мобільні групи і почали формування блокпостів для блокування роботи нелегальних торговельних маршрутів з непідконтрольною частиною Донбасу, повідомив другий командир батальйону "Донбас" Анатолій Виноградський.

"Був ультиматум про звільнення наших військовополонених, керівництво терористичних організацій його не виконало, через що ми розпочали організацію та проведення блокади східних окупованих областей", - сказав він на прес-конференції в понеділок у Києві.

А. Виноградський зазначив, що акція з блокади вже почалася. За його словами, до ініціативи вже долучилися як ветерани АТО, так і волонтери, а її організатори продовжують збір відомостей про канали торгівлі.

Він нагадав, що в СБУ заявляли про те, що торгівля з непідконтрольними територіями припинена, зазначивши, що канали, як і раніше працюють.

"Нас не цікавлять переходи, де цивільне населення везе собі капусту. Нас цікавлять канали контрабанди. І друге: нас цікавлять залізничні переходи. На сьогоднішній день, за нашими даними, лише на одному залізничному переході формуються нічні поїзди, і близько 5 ешелонів йдуть лише з однієї точки... з вугіллям", - розповів командир.

"Ми ставитимемо мобільні блокпости, як це робилося при блокаді Криму", - додав він.

У свою чергу начальник штабу блокади Сергій Акимович повідомив, що в Києві на майдані Незалежності у понеділок встановлять мобілізаційний пункт із блокади окупованих територій.

"Ми домагатимемося блокади торгівлі з "ДНР-ЛНР". На державному рівні потрібно домагатися, щоб туди не постачали електроенергію і воду", - сказав С. Якимович.

Він уточнив, що акція буде безстроковою, "доки не відпустять наших хлопців".