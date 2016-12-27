З 1 січня 2017 р. медіагрупа "1+1 Медіа" закриває проект Ukraine Today, йдеться в оприлюдненому на сайті Групи повідомленні.

"Ми вдячні всій команді, і особисто Тетяні Пушновій, за виконану роботу і величезний внесок, який вони зробили не лише в канал, але і на підтримку інформаційної безпеки всієї країни. Проект мав бути голосом країни для міжнародного співтовариства. По суті, в 2014 році це була єдина можливість для нас бути почутими. Але зараз держава взяла на себе цю функцію, і ми вважаємо, що нашу місію завершено. Враховуючи економічну ситуацію в країні, підтримувати проект, що має виключно соціальний характер, а держава натомість, демонструє нульову зацікавленість в його існування, для нас неможливо", - йдеться в коментарі гендиректора "1+1 Медіа" Олександр аТкаченка.

В оприлюдненій інформації наголошується, що Група виконає всі свої зобов'язання перед співробітниками "Ukraine Today" в повному обсязі у відповідності з політикою компанії і норм КЗПП.

Як повідомлялося, медіагрупа "1+1 Медіа" з 11 серпня 2014р запустила в тестовому режимі мовлення міжнародного новинного телеканалу Ukraine Today. Канал отримав ліцензію на супутникове мовлення в серпні 2014 року.

Водночас, 29 березня 2016 р. у прес-релізі медіагрупи "1+1 Медіа" повідомлялося, що з 1 квітня 2016г "Ukraine Todау" має намір припинити телевізійне мовлення і зосередитися на діяльності в інтернеті. "За період роботи над проектом ми дуже добре зрозуміли свою цільову аудиторію, її смаки та джерела отримання інформації. Для нас очевидно, що робота в інтернеті є пріоритетною і більш ефективною. Саме там ми продовжимо роботу над навними проектами і реалізовуватимемо нові", - наголошується в повідомленні з посиланням на гендиректора телеканалу Ukraine Todау Тетяну Пушнову.

Холдинг "1+1 Медіа" контролює телеканали "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс" і "Уніан-ТБ", а також інформагентство "УНІАН", інтернет-проекти "Главред" і "Телекритика".