Події

10:17 27.12.2016

Будь-яка торгівля має бути законною і цивілізованою, тому боротьбу з МАФами ми продовжуватимемо - Кличко

Міська влада продовжить демонтувати незаконно розміщені МАФи, адже будь-яка торгівля має бути законною і цивілізованою, а Київ повинен мати європейський вигляд і отримувати доходи в бюджет міста. Про це на своїй сторінці Facebook написав rиївський міський голова Віталій Кличко.

"Коли я балотувався на посаду мера, одним з головних моїх завдань була, зокрема, боротьба з МАФами. Адже, місто – давайте говорити відверто – просто загиджене незаконними торговими кіосками. Сучасне місто не повинyj нагадувати базар. – І моє завдання – систематизувати торгівлю на вулицях міста", - наголосив міський голова.

Мер зазначив, що в столиці велика кількість торговельних площ, зокрема, на перших поверхах житлових будинків, які здаються в оренду. "І знаєте чому ці площі пустують? Тому що власникам МАФів набагато дешевше незаконно їх встановити, не платити за оренду і самовільно підключитися до електромереж. Зрозуміло, що для них вигідніше, однак це не цивілізований спосіб ведення бізнесу, а звичайне захоплення території і використання ресурсів міста", - зазначив він.

В. Кличко нагадав, що на сайті міської адміністрації є карта розміщення законних МАФів, які сплачують пайову участь і приносять кошти у бюджет міста.

"Раніше незаконних МАФів було близько 20 тисяч, і ми вже демонтували понад 7 тисяч з цих незаконних споруд. Так, їх залишилося ще понад 10 тис, з яких 6,5 тисяч - незаконні. Тому бій за вільні вулиці триває, і ми відступати не будемо", - зазначив мер Києва. Також В. Кличко додав, що за цей рік окремі об'єкти пересувної торгівлі після проведення конкурсу сплатили до міського бюджету за 600 тисяч грн – удвічі більше, ніж всі об'єкти за минулий рік.

Що ж стосується знесених МАФів біля метро "Політехнічний інститут", Кличко зазначив, що там були знесені лише незаконні торгові точки, які перегороджували вихід із скверу біля ліцею. "На місці знесених МАФів буде сквер. Я неодноразово наголошував, що Київ буде містом парків і скверів, а не МАФів", - підсумував Віталій Кличко.

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