Двоє зниклих у КПВВ "Золоте" бійців ЗСУ потрапили в полон і доправлені до Луганська

Двоє військовослужбовців Збройних сил України, з якими в понеділок удень біля КПВВ "Золоте" (Луганська обл.) зник зв'язок, були захоплені бойовиками "ЛНР" і доставлені в Луганськ, повідомляє інтернет-сайт "ТСН".

"Зараз відомо, що полонених доправили до Луганська", - говориться в оприлюдненій у вівторок вранці замітці.

У свою чергу, спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник заявляє про високу ймовірність того, що військовослужбовці могли потрапити в полон до бойовиків, але не підтверджує цього, і зазначає, що вони не були озброєні.

"У цих військовослужбовців при собі не було зброї. Вони перебували в лікувальному закладі, після чого, повертаючись в місце розташування, заблукали і потрапили на тимчасово окуповану територію. Висока ймовірність, що вони потрапили в полон", - розповів О. Мотузяник в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Спікер оборонного відомства також додав, що наразі триває перевірка та всі необхідні у зв'язку з подією дії.

Як повідомлялося, пізно увечері в понеділок, 26 грудня, у штабі антитерористичної операції заявили про втрату зв'язку з двома військовослужбовцями. "Близько 16.00 26 грудня 2016 р. поблизу КПВВ "Золоте" двоє військовослужбовців однієї з військових частин, яка виконує завдання на Луганщині, повертаючись на автотранспорті з лікувального закладу збилися з маршруту і заїхали на територію, що контролюється бойовиками. Зв'язок з ними відсутній", йшлося в інформації прес-центру штабу АТО, оприлюдненій на сторінці у Facebook.