Події

11:52 27.12.2016

Дніпропетровська ОДА вирішила перезапустити ідею індустріального парку "Павлоград"

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА) Валентин Резніченко ліквідував індустріальний парк "Павлоград", створений рішенням його попередника Ігоря Коломойського від 5 лютого 2015 року, і вирішив створити його знову.

Відповідне розпорядження голова ОДА прийняв 13 грудня, затвердивши їм концепцію індустріального парку (ІП).

Згідно з ним, парк створюється строком на 30 років на ділянці державної землі промислового призначення площею 250 га, обмеженому територіями держпідприємства "виробниче об'єднання "Південмаш ім.Макарова" і ТОВ "Павлоградський завод технологічного обладнання".

"Пріоритетними напрямами діяльності для визначення функціонального призначення ІП "Павлоград" є нові виробництва з використанням екологічних, енергозбережних, інноваційних та Hi-tech технологій в широкому спектрі галузей, зокрема: машинобудуванні, виробництві будматеріалів, логістичної діяльності, легкої та переробної промисловості", – йдеться в документі.

Передбачається, що інфраструктура для ІП будуватиметься в три етапи: 1 етап – 50 га, 2 етап – 100 га і 3 етап – 100 га.

За розрахунками ініціаторів, для створення парку необхідно майже 156 млн грн, які заплановано залучити з державного та обласного бюджету, а також від управляючої компанії, а також 11 млн грн на будівництво електромереж і близько 4 млн грн – на підключення до газу, води і автошляху. Передбачається, що створення парку надасть можливість залучити $375 млн інвестицій.

Дніпропетровська ОДА вже оголосила конкурс з відбору управляючої компанії ІП "Павлоград", які приймаються до 13 січня 2017 року.

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