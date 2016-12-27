Прикордонна служба України не планує повертати строкову службу – Назаренко

Державна прикордонна служба України не планує повертатися до практики поповнення чисельності особового складу шляхом призову українців на строкову службу, заявляє глава українського прикордонного відомства Віктор Назаренко.

"Ми не плануємо при нинішньому бюджеті повертати строкову службу", - сказав В. Назаренко на брифінгу у вівторок у Києві.

Він нагадав, що раніше через брак особового складу в Держприкордонслужбі був відновлений призов строковиків, проте вже восени 2016 року вдалося його уникнути завдяки збільшенню фінансування відомства.

"Ми на сьогоднішній день є професійною структурою, яка не потребує строковиків", - додав В. Назаренко.

За його словами, зараз в прикордонному відомстві ще закінчують служити 3,8 тис. прикордонників-строковиків, частина з яких після завершення терміну строкової служби має намір підписати контракт з відомством.

Як повідомлялося, навесні поточного року прикордонна служба України відновила призов на строкову службу і прийняла до свої лав близько 4 тис. строковиків. Це було зроблено у зв'язку з тим, що не було інших варіантів збільшити кількість службовців за наявного ресурсу, а також для недопущення зниження готовності до дій своїх підрозділів.

Водночас, вже восени 2016 р. прикордонвідомство відмовилося від призову на строкову службу у зв'язку з тим, що прикордонникам підняли зарплати, і це призвело до збільшення кількості контрактників.