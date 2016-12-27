Події

14:51 27.12.2016

Усі українські міжнародні пункти пропуску обладнані необхідними засобами контролю для запровадження "безвізу" з ЄС

Держприкордонслужба України забезпечила всі міжнародні пункти пропуску обладнанням для зчитування біометричних паспортів у рамках підготовки до введення безвізового режиму з Євросоюзом, заявив глава прикордонного відомства Віктор Назаренко.

"За 2016 рік ми додатково обладнали засобами біометричного контролю 53 пункти пропуску, у 29 встановили необхідне обладнання за другою лінією і 96 підключили до бази даних Інтерполу. Станом на сьогодні у нас всі 157 міжнародних пункти пропуску обладнані", - сказав він на брифінгу у вівторок у Києві.

За словами В. Назаренка, українське погранвідомство, як і інші структури, готується до введення безвізового режиму з ЄС.

"Я думаю, що ця робота, яку виконує Держприкордонслужба у взаємодії з МВС та іншими інституціями, днаасть додаткових аргументів для посилення позиції України під час переговорів у Брюсселі", - додав він.

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