Події

15:32 27.12.2016

Прикордонслужба України продовжує будувати "Стіну" на кордоні з Росією - Назаренко

Держприкордонслужба України продовжує роботи з організації інтелектуальної моделі охорони українсько-російського державного кордону, більш відомої як проект "Стіна", заявляє голова українського прикордонвідомства Віктор Назаренко.

"Усі заходи Держприкордонслужба здійснює в рамках урядового плану, цього року основні роботи проводилися в межах Харківської області, де завершено практично 50% усіх об'єктів і робіт, і Луганської області", - сказав В.Назаренко на брифінгу в Києві у вівторок.

За інформацією голови прикордонвідомства, на сьогодні вже обладнано 270 км протитранспортних ровів, майже 41 км контрольно-слідових смуг, 82,5 км загороджувального паркану, більше ніж 126 км рокадних доріг, придбано чотири бойові рухомі модулі.

В.Назаренко повідомив, на 2017 рік виділено 200 млн грн на подальше зведення інженерних споруд на кордоні з РФ.

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