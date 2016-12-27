Тримачі євробондів ПриватБанку об'єдналися в комітет

Тримачі єврооблігацій націоналізованого ПриватБанку (Дніпро) об'єдналися в спеціальний комітет для спільного захисту своїх прав та інтересів після обміну їхніх цінних паперів на акції додаткової емісії банку, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" керівник аналітичного відділу інвесткомпанії "Конкорд Капітал" Олександр Паращій.

"Нині сформована група тримачів єврооблігацій ПриватБанку. До комітету входять п'ять фондів, зокрема британські, американські та швейцарські, що володіють різними випусками цінних паперів на загальну суму понад $120 млн. Крім того, своє бажання приєднатися до комітету виявили й інші фонди", - сказав він.

Як уточнив О.Паращій, з урахуванням виплати ПриватБанком у серпні поточного року $40 млн у рамках погашення єврооблігацій на $200 млн група тримачів цінних паперів володіє загалом близько 22% цінних паперів в обігу.

Експерт також наголосив, що учасники комітету не є пов'язаними особами банку.

Як повідомлялося, у рамках націоналізації ПриватБанку його зобов'язання перед спеціально створеною британською компанією (SPV) - емітентом єврооблігацій - підлягали процедурі bail-in й були обмінені на акції додаткової емісії банку.

Потім Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який увів тимчасову адміністрацію до фінустанови, продав усі її акції державі за 1 грн.

Йдеться про три випуски єврооблігацій: на $175 млн за ставкою 10,875% із погашенням 28.02.2018, на $200 млн за ставкою 10,25% із погашенням 23.01.2018 і на $220 млн за ставкою 11% (облігації субординованого боргу) з погашенням у 2021 році.

Емітентом єврооблігацій із погашенням у січні та лютому 2018 року виступило зареєстроване у Великій Британії спеціальне підприємство (special purpose vehicle, SPV) UK SPV Credit Finance plc.

Умови емісії єврооблігацій із погашенням у лютому 2018 року передбачають, що залучені в результаті розміщення цінних паперів кошти емітент надасть ПриватБанку як борг. Цінні папери при цьому мають обмежене право регресу.

У документі також зазначено, що в разі визнання банку неплатоспроможним він переходить під управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд призначає у банк тимчасового адміністратора, який уповноважений вдаватися до будь-яких дій для відновлення платоспроможності банку.

Єврооблігації з погашенням 9 лютого 2016 року були емітовані через ICBC Standard Bank Plc (Велика Британія), проте під час їх реструктуризації цей борг було переоформлено на UK SPV Credit Finance plc.