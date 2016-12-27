Україна та ЄС мають застосовувати дзеркальний підхід у регіоналізації постачання м'яса птиці - Кутовий

Дзеркальний підхід у регіоналізації постачання м'яса птиці через спалахи пташиного грипу має застосовуватися між Україною та Європейським Союзом, вважає міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий.

"Якщо регіональний принцип щодо заборони на експорт діятиме в країнах ЄС, то так само він має діяти і в Україні", - наведено слова міністра в повідомленні прес-служби Мінагропроду.

За його словами, Україна надала ЄС усю інформацію щодо вжитих заходів із ліквідації спалаху пташиного грипу в Херсонській області.

На сьогодні діє заборона на експорт м'яса птиці з усієї території України до ЄС.

Мінагропрод повідомив, що нині триває робота над впровадженням принципу регіоналізації з метою відновлення експорту з областей України, вільних від грипу птиці.

Як повідомлялося, Україна у рамках безмитних тарифних квот може постачати до ЄС близько 36 тис. тонн м'яса птиці на рік.

Держпродспоживслужба отримала офіційне повідомлення про заборону експорту до ЄС м'яса птиці та продуктів із неї з усієї території країни з огляду на реєстрацією високопатогенного пташиного грипу (H5) у Херсонській області.

У зв'язку з виявленим на Херсонщині пташиним грипом введено заборону на постачання яєць із цієї області до Гонконгу.

У листопаді в особистих підсобних господарствах громадян у с. Новоолександрівка Каланчацького району Херсонської області було зареєстровано загибель птиці різних видів. Дослідження проб біоматеріалу встановило діагноз - "пташиний грип". У середині грудня нові спалахи було зафіксовано у двох підсобних господарствах Генічеського та Каховського районів Херсонської області.

Останні випадки пташиного грипу в Україні реєстрували в 2008 році в АРК (чотири випадки).

У Держпродспоживслужбі нагадали, що до пташиного грипу сприйнятлива свійська, синантропна і дика перелітна птиця. Основними переносниками є перелітні водоплавні птахи.

У разі виникнення захворювання встановлюються обмеження на експорт птахопродукції з країни, що разом із заходами з ліквідації хвороби завдає значних економічних збитків державі та виробникам.