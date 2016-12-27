Омбудсмен Лутковська планує візити до ув'язнених у РФ українців Сущенка та Панова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська має намір відвідати в Москві (Російська Федерація) ув’язнених українців Романа Сущенка та Євгена Панова.

Як повідомила у вівторок прес-служба українського омбудсмена, 26 грудня відбувся двоетапний спільний візит В.Лутковської та уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової спочатку до Сімферопольського СІЗО, а потім до Миколаївського СІЗО.

Як наголошується, зазначеному візиту передували три місяці переговорів та погодження його організації. В.Лутковська висловила бажання зустрітися із 42 особами - політичними в'язнями, а також із тими засудженими, хто висловив бажання бути переміщеним для подальшого відбування покарання на материкову частину України.

"У результаті Валерія Лутковська змогла поспілкуватися з трьома - Ахтемом Чийгозом, Алі Асановим та Мустафою Дегерменджі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначено, одним із позитивних досягнень за результатами спільного візиту В.Лутковська вважає домовленість про відвідування Романа Сущенка та Євген Панова в Москві.

"Оскільки вже встановлено певну довіру, ми можемо просуватися далі. Маю на увазі, що Тетяна Москалькова зможе приїжджати провідувати російських громадян, а ми у відповідь сподіваємося здійснювати візити до наших громадян, наприклад у Москві", - наводить слова В.Лутковської прес-служба українського омбудсмена.

Також найближчими тижнями В.Лутковська планує відвідати засуджених українських громадян, яких тримають у виправних колоніях у м. Сімферополі в окупованому РФ Криму.

Крім того, триватимуть переговори омбудсменів України та РФ щодо переміщення засуджених українців із пенітенціарних установ Криму на материкову частину України, наразі це 17 осіб.

Як повідомлялося, 3 жовтня 2016 року в Москві ФСБ Росії затримала українського журналіста Романа Сущенка, було порушено кримінальну справу за ст. 276 КК РФ (шпигунство). Лефортовський суд Москви заарештував Р.Сущенка на два місяці.

Житель Запорізької області Є.Панов був затриманий ФСБ РФ у серпні 2016 року за начебто підготовку терактів у Криму.