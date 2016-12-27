Ставки за валютними депозитами в ПриватБанку з 1 січня буде знижено в середньому на 1-2% річних

Ставки за знов укладеними депозитними вкладами в доларах та євро в ПриватБанку (Дніпро) з 1 січня 2017 року буде знижено в середньому на 1-2% річних.

Як повідомляється в прес-релізі банку, від початку 2017 року у разі розміщення в ПриватБанку валютного депозиту на 12 місяців базова ставка буде знижена до 8% річних у доларах та 7% річних в євро. Депозитні вклади на півроку в 2017-му приноситимуть вкладникам 7% річних у доларах та 6% річних в євро. Розміщення валютних вкладів у ПриватБанку на місяць принесе вкладникам відповідно 3,5% і 2% річних доходу.

Згідно з повідомленням, ставки за гривневими вкладами ПриватБанку буде знижено з початку лютого 2017 року.

"Тенденції зниження ставок на ринку визначають нові рівні прибутковості депозитів у ПриватБанку, в першу чергу, в іноземній валюті. Водночас для діючих депозитів або відкритих до 1 січня 2017 року на весь термін договору діятимуть поточні, більш вигідні умови розміщення коштів", - наводить прес-служба ПриватБанку слова керівника роздрібного бізнесу фінустанови Олексія Шабана.

Як повідомлялося, минулого тижня голова правління ПриватБанку Олександр Шлапак зазначив, що нині депозитні ставки фінустанови є вищими за ринкові і він хотів би їх знизити після докапіталізації банку.