Україна отримала 2-й транш фіндопомоги ЄС EUR55 млн

Україна отримала другий транш безвідплатної фінансової допомоги ЄС у сумі EUR55,125 млн у рамках угоди про фінансування, укладеної урядом України та Європейською Комісією в 2014 році.

"Ця допомога - це визнання реформ із боку ЄС", - йдеться в повідомленні Міністерства фінансів України у вівторок.

Відомство уточнює, що зазначені безповоротні ресурси було надано за результатами проведення Єврокомісією оцінки впровадження Україною реформ у сферах боротьби з корупцією, поліпшення системи державних закупівель, прозорості та підзвітності у сфері управління державними фінансами, а також реформи сфери держуправління, реформування системи надання адмінпослуг, впровадження конституційної реформи і гармонізації виборчого законодавства та законодавства щодо фінансування політичних партій.

Мінфін повідомляє, що еквівалент зазначених коштів у національній валюті, як і кошти першого транша, спрямовується на фінансування видатків загального фонду державного бюджету України.

Відомство нагадує, що цей транш є заключним у рамках зазначеного міжнародного договору з ЄС, а перший транш в сумі EUR250 млн було отримано в липні 2014 року.

Як повідомлялося, Україна також чекала надходження в другій половині 2016 року другого транша кредиту Євросоюзу за програмою макрофінансової допомоги на EUR600 млн, проте Брюссель відклав його виділення до скасування Києвом заборони на експорт лісу та врегулювання питання соціальної допомоги внутрішнім переселенцям.