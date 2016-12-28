Імпорт добрив із РФ буде обмежено після ухвалення спецзакону у ВР

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) ухвалила рішення про введення антидемпінгових мит на імпорт російських добрив, однак пропонує тимчасово відстрочити їх введення до прийняття Верховною Радою спеціального закону з метою уникнення можливих негативних наслідків для аграрного комплексу.

"Найближчим часом уряд направить на розгляд народних депутатів законопроект про заходи з диверсифікації постачання добрив шляхом зниження ставок ввізного мита на найбільш затребувані види добрив (нітрат амонію, карбамід, КАС)", - йдеться в заяві МКМТ у вівторок увечері.

Комісія також уточнює, що найближчим часом чекає на надходження звернення Мінагрополітики щодо призупинення ухвалених антидемпінгових заходів, щоб розглянути його до набуття рішенням чинності.

У заяві відсутня інформація про розміри мит, проте зазначено, що головні висновки Мінекономрозвитку про результати антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну з РФ деяких видів азотних добрив свідчать про наявність факту демпінгу.

"Також висновки розслідування свідчать про те, що імпорт російських добрив в Україну за демпінговими цінами завдає шкоди вітчизняним виробникам хімічних добрив та несе загрозу продовольчій безпеці України", - зазначає МКМТ.

Вона вказує, що Росія є основним постачальником добрив в Україну (80-90% від загального обсягу), через що імпорт добрив за демпінговими цінами ставить українських аграріїв у небезпечну залежність від їх постачання в майбутньому. "Непередбачуване припинення поставок російських добрив в односторонньому порядку може стати ще одним інструментом агресії РФ проти України у торговельній сфері", - вважають у МКМТ.

Водночас комісія зазначає, що основними споживачами російських добрив є сільгоспвиробники, тому необхідно враховувати їхню позицію під час введення антидемпінгових заходів. У зв'язку з цим МКМТ заявляє про нагальну необхідність вжиття заходів з диверсифікації поставок добрив в Україну (з Китаю, країн Близького Сходу, США та інших), для чого і пропонується знизити ставки ввізного мита на добрива.

Як повідомлялося, в жовтні цього року МКМТ продовжила термін антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив із РФ ще на три місяці - до максимального терміну в 18 місяців. На початку грудня стало відомо, що Мінекономрозвитку пропонує встановити мита в розмірі до 18,8-31,8%, зокрема, для групи "ЄвроХім" - 18,78%, а для інших виробників із РФ - 31,84%. При цьому для ВАТ "Куйбишевазот" пропонувалося зробити виняток, встановивши нульове мито.

Ініціатором розслідування щодо імпорту карбаміду та суміші карбаміду з аміачною селітрою у водному або аміачному розчині (КАС) із РФ виступила компанія Ostchem з Group DF Дмитра Фірташа, чиї заводи є найбільшими азотними підприємствами в країні.

За даними Ostchem, після введення Україною загороджувальних мит на селітру на рівні 36,03% російські виробники почали активно завозити в Україну азотні мінеральні добрива, що замінюють селітру.

Україна у рамках проміжного перегляду антидемпінгових мит щодо аміачної селітри з Росії в 2014 році збільшила їх розмір утричі - з 11,91% до 36,03% і продовжила термін їх дії на п'ять років.