Події

10:39 28.12.2016

Держбюджет України в листопаді зведено з профіцитом 14,8 млрд грн

Профіцит державного бюджету України в листопаді 2016 року становив 14,8 млрд грн завдяки суттєвому поліпшенню виконання дохідної частини за одночасного стриманого виконання видаткової, повідомляє Державне казначейство України.

Згідно з даними Держказначейства, профіцит загального фонду держбюджету в листопаді дорівнював 14,39 млрд грн за дефіциту спеціального фонду 0,37 млрд грн.

Загалом за 11 місяців 2016 року дефіцит держбюджету становив 45,54 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 45,68 млрд грн. При цьому приватизація принесла всього 83,6 млн грн.

Держказначейство уточнює, що в листопаді доходи держбюджету становили 79 млрд грн (у жовтні - 56,01 млрд грн), зокрема за загальним фондом - 74,96 млрд грн (53,33 млрд грн), тоді як видатки, відповідно, - 65,52 млрд грн (52,6 млрд грн) і 61,48 млрд грн (49,91 млрд грн).

Загалом за 11 місяців доходи держбюджету сягнули 543,43 млрд грн, або 87,4% річного плану, зокрема за загальним фондом - 506,69 млрд грн, або 88,8% річного плану та 98,6% - плану на 11 місяців.

Видатки держбюджету, за даними Держказначейства, за січень-листопад дорівнювали 588,88 млрд грн, або 84,3% річного плану, зокрема за загальним фондом - 556,42 млрд грн, або 86,6% річного плану і 94,8% - плану на 11 місяців.

Держказначейство також зазначає, що доходи місцевих бюджетів за січень-листопад 2016 року сягнули 322,34 млрд грн, або 94,2% річного плану, зокрема за загальним фондом - 301,83 млрд грн, або 94,3% річного плану.

Їхні видатки за 11 місяців становили 286,65 млрд грн, або 78,6% річного плану, зокрема за загальним фондом - 241,93 млрд грн, або 84,4% річного плану.

У результаті профіцит місцевих бюджетів за січень-листопад сягнув 35,56 млрд грн, зокрема загального фонду - 59,77 млрд грн.

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