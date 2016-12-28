Суд розпочне розгляд справи Царьова 31 січня з підготовчого засідання

Шевченківський районний суд Києва розпочне розгляд кримінального провадження за обвинуваченням колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега Царьова в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 31 січня 2017 року проведенням підготовчого судового засідання.

"Підготовче судове засідання за вищезгаданим кримінальним провадженням відбудеться 31.01.2017 року о 9 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31а, 515 каб.", - йдеться в повідомленні судді Павла Слободянюка, опублікованому в газеті "Урядовий кур'єр" у вівторок.

У повідомленні зазначено, що "у разі неявки обвинуваченого до суду це оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження здійснюватиметься за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судочинства".

Згідно з повідомленням, відповідне провадження №1-кп/761/1211/2016 за обвинуваченням О.Царьова за ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст.109 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; дії, спрямовані на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу) Кримінального кодексу України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 2 березня 2016 року під №2201600000000047.

Як повідомлялося, в червні 2014 року Верховна Рада надала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності на той час народного депутата з фракції Партії регіонів О.Царьова. Кримінальне провадження було відкрито за матеріалами спеціального досудового розслідування, закінченого Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст.109 КК.

О.Царьова обвинувачують у тому, що в період квітня-травня 2014 року, будучи народним депутатом України та кандидатом на пост президента України, брав участь у зборах проросійськи налаштованих громадян України, де публічно закликав їх до активних дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, а також до зміни меж території і державного кордону України шляхом визнання самопроголошених "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки" з використанням засобів масової інформації.

У березні 2016 року Генпрокуратура затвердила і направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно О.Царьова. Він перебуває в розшуку.