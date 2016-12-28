Земельну реформу має бути проведено до 2020 року

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє про необхідність проведення земельної реформи в агропромисловому секторі до 2020 року.

"До 2020 року ми маємо з вами зробити якісну земельну реформу в інтересах українських громадян та Української держави", - заявив він, представляючи плани уряду на засіданні в Києві в середу.

Як повідомлялося з посиланням на меморандум про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) за програмою розширеного фінансування, Кабінет Міністрів спочатку чекав на ухвалення законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення до кінця грудня 2016 року. Замість цього Верховна Рада наприкінці жовтня продовжила мораторій на продаж земель сільгосппризначення, введений у 2002 році, до 2018 року.

Цим рішенням парламент доручив своїм комітетам і профільному міністерству протягом півроку напрацювати необхідні законопроекти. Згодом кілька депутатів із коаліції внесли до ВР законопроект №5535 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".