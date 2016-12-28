Події

12:19 28.12.2016

Пенсійний фонд має стати бездотаційним у середньостроковій перспективі

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що Пенсійний фонд України має стати бездотаційним у середньостроковій перспективі.

"Наше з вами завдання, щоб Пенсійний фонд у середньостроковій перспективі перестав бути дотаційним, а пенсія українських громадян зросла, причому зросла суттєво", - сказав він на засіданні уряду в середу, представляючи середньостроковий план дій Кабміну на 2017-2020 роки.

В.Гройсман зазначив, що уряд працює над досягненням цих цілей.

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