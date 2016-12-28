Київ запропонує ОБСЄ встановити додаткове спостережне обладнання в зоні АТО

Українська сторона пропонуватиме Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) встановлювати додаткове спостережне відеообладнання в зоні проведення антитерористичної операції, повідомляє заступник міністра України з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

За його словами, нещодавно співробітники ОБСЄ надали карту сектора "М" із нанесеною зоною спостереження відеокамери, встановленої там для реальної фіксації фактів обстрілів із боку незаконних збройних формувань. "На наше прохання наші військові зробили детальний аналіз дії цієї камери і надали нам відповідну інформацію. Чесно, не очікував такої деталізації. Не можу викласти дані, які отримав від ЗСУ, але, повірте, хлопці заслуговують на подяку", - написав Г.Тука.

"По-друге, тепер у переговорах з ОБСЄ ми матимемо можливість спиратися на об'єктивні факти і пропонувати встановлення додаткового обладнання заради отримання об'єктивної, неупередженої інформації", - додав заступник міністра.

Як повідомлялося, уздовж лінії зіткнення СММ ОБСЄ має камери, які надають можливість моніторингу з кутом огляду 360 градусів 24 години на добу сім днів на тиждень. Зокрема, вони розміщуються в Авдіївці, неподалік від шахти "Жовтнева" (поблизу зруйнованого донецького аеропорту), а також біля Широкиного (на схід від Маріуполя).

При цьому на початку вересня в СММ ОБСЄ поскаржилися, що були вкрадені та/або знищені камери спостереження біля шахти "Жовтнева" на території самопроголошеної "Донецької народної республіки".

У жовтні 2016 року місія зазначила, що СММ "здійснює цілодобовий моніторинг і спостереження на всій території Донбасу шляхом використання різних технічних засобів, зокрема стаціонарних камер, безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та інших засобів повітряного спостереження".