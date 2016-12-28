Кабмін спростив дозвільну процедуру для ремонту та перепланування приміщень у житлових будинках і гуртожитках

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу підтримав проект постанови "Про внесення змін до правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків".

Як зазначив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, мета ухвалення такої постанови - скорочення кількості дозвільних процедур під час здійснення ремонту або перепланування приміщень, якщо вони не передбачають втручання в тримальні конструкції будинку або в загальнобудинкову інженерну мережу.

"За погодженням із власником такі роботи можна буде проводити і не отримувати зайвих дозвільних документів", - сказав Г.Зубко.