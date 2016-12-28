Події

12:57 28.12.2016

Генпрокурор за ліквідацію незаконних МАФів у Києві, але демонтаж має відбуватися законним способом

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підтримує політику ліквідації незаконно встановлених малих архітектурних форм (МАФ) у Києві, але закликає робити це виключно законними способами.

"Я повністю підтримую політику ліквідацію МАФів... Але... законним методом має бути демонтаж", - сказав Ю.Луценко на спільному з міським головою Києва Віталієм Кличком брифінгу в середу.

Насамперед, за словами генпрокурора, у нього зауваження до столичної поліції та комунальних служб, які не спрацювали належним чином під час роботи з МАФами в районі станції метро "Політехнічний інститут".

"Незаконні споруди необхідно демонтувати. Не знищити, а демонтувати", - додав він.

За словами Ю.Луценка, в середу відбулася нарада з цього питання за його участю.

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