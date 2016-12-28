"Нафтогаз України" пропонує Міненерговугілля передати йому в госпведення ГРС та експлуатацію облгазами за щорічну плату в 15% вартості

Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз України" пропонує Міністерству енергетики та вугільної промисловості передати державні газорозподільні мережі (ГРМ) їй у господарське ведення з подальшим використанням майна облгазами за щорічну плату в 15% залишкової вартості.

Відповідні думки викладено в листі НАК на адресу Міненерговугілля від 1 грудня.

На думку НАК, мережі доцільно закріпити на правах госпведення за відокремленим підрозділом "Нафтогазу України" - "Центром метрології і ГРМ".

Як зазначено в листі, у свою чергу НАК має підписати з облгазами (які фактично використовують ГРМ у своїй роботі - ІФ) договори про експлуатацію майна із щорічними відрахуваннями 15% його залишкової вартості до держбюджету.

"Залишкова вартість майна державних ГРМ станом на 1 липня 2016 року становить 4 млрд 752 млн грн. За нашими розрахунками, у разі переходу на платне використання ГРМ державний бюджет у 2017 році може отримати 712,8 млн грн... усі кошти доцільно спрямувати на добудову підвідних газопроводів (розпорядження уряду №1001 від 2009 р.)", - йдеться в листі.

За даними НАК, компанія вже звернулася з пропозиціями про підписання додаткових угод про платне використання державних ГРМ до ПАТ "Одесагаз", ПАТ "Коростишівгаз" і ПАТ "Маріупольгаз".

ПАТ "Одесагаз" погодилося підписати додаткову угоду й підписало її з протоколом розбіжностей, що створює передумови для реального переходу на платне використання державних ГРМ, які перебувають на балансі зазначеного товариства", - резюмували в "Нафтогазі".

Як повідомлялося, закон про держсбюджет-2017 передбачає, що Кабмін до 1 березня 2017 року має внести на розгляд Верховної Рад пропозиції щодо зміни закону "Про оренду державного та комунального майна" для вирішення питання надання в оренду ГРМ, власником яких є держава.