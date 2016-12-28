У Києві розміщено понад 2 тис. незаконних МАФів - Кличко

Більше ніж 2 тис. малих архітектурних форм (МАФ) у Києві нині перебувають без відповідних дозволів і не сплачують податків, констатує міський голова Віталій Кличко.

На спільному з генеральним прокурором України Юрієм Луценком брифінгу в середу В.Кличко зазначив, що два роки тому в столиці було близько 20 тис. МАФів.

"На сьогодні більше ніж 3 тисячі МАФів у Києві розміщуються законно... Понад 2 тисячі необхідно буде перенести і трохи більше ніж 2 тисячі перебувають без будь-яких документів, без сплати податків... Наше завдання - зробити так, щоб систематизувати торгівлю", - зазначив мер.