Події

18:23 28.12.2016

СБУ провела обшуки в "КСГ Банк" у справі про злочинне заволодіння 386 млн грн

Служба безпеки України спільно з прокуратурою і поліцією в рамках розслідування кримінального провадження про протиправне заволодіння 386 млн грн провела обшуки у ВАТ "КСГ Банк".

Як повідомляє в середу ввечері прес-центр СБ України, обшуки відбулися в приміщеннях офісів банку і комерційних структур, причетних до протиправної діяльності, а також за адресами проживання головних власників та посадових осіб банку.

"Під час слідчих дій правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію, штампи і печатки, документи, що підтверджують незаконну діяльність, та носії інформації про роботу фіктивних підприємств, причетних до фінансових операцій з коштами банківської установи", - йдеться в інформації.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК (шахрайство). Слідство триває.

Основними акціонерами банку були Сергій і Ксенія Касьянови (33,46%) і колишній народний депутат Верховної Ради України V і VI скликань) Олександр Шепелєв.

У ЗМІ повідомлялося, що в 2012 році щодо екс-нардепа О. Шепелєва було порушено справу за обвинуваченням у причетності до розкрадання коштів Родовід Банку (Київ) на суму понад 220 млн грн, а також в участі в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на 315,3 млн грн.

Оголошений в міжнародний розшук О. Шепелєв був затриманий на території Угорщини на початку липня 2013 року. У серпні того ж року він і його дружина Галина попросили притулку в цій країні, проте їм було відмовлено.

У ніч на 6 липня 2014 року О. Шепелєв втік разом із конвоїром з лікарні швидкої допомоги в Києві, де перебував на лікуванні після екстрадиції і утримувався під вартою.

Окрім причетності до банкрутства Родовід Банку, О. Шепелєва звинувачують у двох вбивствах (банкіра Сергія Кириченка в 2003 році і полковника МВС Романа Єрохіна в 2006-м) і одному замаху на вбивство банкіра Сергія Дядечка в 2012 році. За трьома кримінальними провадженнями екс-народному депутату винесено запобіжний захід у вигляді взяття під варту. 20 березня 2015 року він був затриманий в Росії.

30 серпня 2016 р. Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "КСГ Банк" (Київ) за систематичні порушення у сфері протидії та запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема, за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Як наголошується в повідомленні прес-служби НБУ, під час останньої перевірки НБУ виявив схеми конвертації безготівкових коштів у готівку, в яких були задіяні юридичні особи, фізичні особи-підприємці та кредитні спілки.

Учасники схем проводили низку транзакцій, метою яких були багатомільйонні перекази на рахунки клієнтів банку-фізичних осіб і подальше переведення коштів у готівку. При цьому клієнти були нездатні здійснювати операції в таких обсягах, а у деяких з них паспорти виявилися загубленими або вони не відповідали власнику.

НБУ має намір найближчим часом надати інформацію про фіноперації правоохоронним органам.

За даними Нацбанку, загальна кількість вкладників-фізосіб банку становить близько 1,2 тис., з яких близько 95% отримають вклади в повному обсязі.

КСГ Банк працює на ринку України з 1993 року, його активи на кінець першого кварталу 2016 року становили 445 млн грн, і за цим показником він обіймав 79 місце серед 109 українських банків, зокрема кредитний портфель – 379,3 млн грн (67 місце).

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