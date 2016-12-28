Події

18:42 28.12.2016

Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції про арешт Курченка

Апеляційний суд Києва скасував рішення Печерського районного суду м. Києва про обрання втікачеві, українському бізнесмену Сергію Курченку запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляє в середу прес-служба Апеляційного суду м. Києва, 28 грудня 2016 року колегія суддів Апеляційного суду м. Києва задовольнила апеляційну скаргу захисту С. Курченка постанову слідчого судді Печерського райсуду м. Києва від 10 травня 2016 року, яким задоволено клопотання представника Генеральної прокуратури України про обрання щодо С. Курченка запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Печерський райсуд м. Києва також роз'яснив, що після його затримання і не пізніше ніж через 48 годин з моменту доставки до місця кримінального провадження суд має розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу.

Крім того, Апеляційний суд ухвалив нове рішення, згідно з яким відмовив у задоволенні клопотання представника Генпрокуратури про обрання стосовно підозрюваного С. Курченка запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

С. Курченко оголошений в міжнародний розшук. Під час розслідування органом досудового розслідування накладено арешт на його майно та інші активи підозрюваних на загальну суму понад 2,8 млрд грн.

С. Курченко фігурує в кримінальному провадженні як керівник злочинної організації, яка протягом 2010 – початку 2014 рр. вчинила тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері господарських операцій зі скрапленим газом. Зокрема, у зазначений період С. Курченко організував вчинення очолюваним ним ОЗУ незаконного заволодіння видобутого ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "Укрнафта" належного державі скрапленого газу на загальну суму 2,2 млрд грн шляхом його протиправного придбання на спеціалізованих аукціонах за цінами значно нижчими за ринкові, нібито для потреб населення. Водночас, фактично скраплений газ членами злочинного угруповання надалі реалізовувався підконтрольними С. Курченку суб'єктами за ринковими цінами на території України.

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http://tvgid.ua/serial/23910/banditskij-peterburg-5/
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