"1+1" намагаються позбавити ліцензії – звернення телеканалу

Адміністрація президента України намагається вплинути на Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення для скасування рішення про продовження ліцензії на мовлення для телеканалу "1+1".

Про це йдеться у зверненні керівництва і співробітників "1+1" на ім'я президента, спікера Верховної Ради і прем'єр-міністра України, опублікованому на сайті телеканалу в четвер.

"Протягом останніх двох тижнів з надійних джерел до нас надходили повідомлення, що саме Адміністрація президента намагається вплинути на прийняття рішень Національною радою і передати контроль над каналом в інші руки", - наголошується у зверненні.

Як стверджується в тексті, Нацрада з питань телерадіомовлення 15 грудня одноголосно проголосував за переоформлення та продовження ліцензії для каналу, однак досі ліцензію так і не було продовжено.

"З боку Нацради до каналу "1+1" не було жодних зауважень чи претензій. Тому ми не розуміємо, чому в день припинення дії аналогової ліцензії (29 грудня) і після того, як ми здійснили оплату ліцензійного збору, ми все ще перебуваємо не лише в ситуації невизначеності, але і перед загрозою відключення мовлення або призначення якогось нового дивного керівництва каналу, що є нонсенсом для приватної компанії", - йдеться у зверненні.

Телеканал "1+1" входить до медіахолдингу "1+1 медіа", що контролює телеканали "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс" і "Уніан-ТБ", а також інформагентство "УНІАН", інтернет-проекти "Главред" і "Телекритика". Основним власником групи є бізнесмен Ігор Коломойський.