Телеканал UBR припиняє мовлення з 1 січня

З 1 січня 2017 року телеканал UBR припиняє мовлення, повідомив випусковий редактор телеканалу Сергій Шинкар.

"Під ялинку - новина, закрили UBR, сиротинушку", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначає інтернет-видання "Українська правда", С. Шинкар уточнив, що канал припинить свою роботу з 1 січня: "З першого січня 2017 в ефірі просто "матрац".

Цю інформацію підтверджують і інші співробітники телеканалу, передає "Телекритика".

Канал UBR (Український бізнес ресурс") входить до медіахолдингу "Весті Україна", який пов'язують з втікачем-екс-міністром доходів і зборів Олександром Клименком часів президента Віктора Януковича.