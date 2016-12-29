Нацбанк видав двом банкам рефінансування на 588,8 млн грн

Національний банк України (НБУ) за результатами тендера 28 грудня надав двом банкам рефінансування на 588,8 млн грн під 16% річних, повідомляється на веб-сайті регулятора.

НБУ не вказав назву банків, які отримали рефінансування, оскільки кредити видані на термін до 30 днів.

Банки отримують кредити рефінансування в результаті тендера з підтримки їх ліквідності. При цьому усі банки, що подають заявки та надають високоліквідні застави (ОВДП, депозитні сертифікати, кошти в іноземній валюті), отримують кредит автоматично.

Як повідомлялося, платоспроможні банки за третій квартал 2016 року скоротили заборгованість перед НБУ за кредитами рефінансування на 4,2 млрд грн, або на 13% - до 28,1 млрд грн.

При цьому зросла заборгованість трьох банків: Діамантбанку (на 401,24 млн грн), Промінвестбанку (на 107,69 млн грн), банку "Південний" (на 67,96 млн грн). Обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування в жовтні знизився на 2,311 млрд грн, або на 2,9%, – до 78,732 млрд грн.