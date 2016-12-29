Генпрокуратура склала підозри екс-нардепу Горохову, екс-голові Луганської облради Голенку, екс-меру Луганська Кравченку та їхнім першим заступникам

Генпрокуратура України склала повідомлення про підозру у вчиненні низки злочинів народному депутату України VII скликання Сергію Горохову, колишньому голові Луганської облради Валерію Голенку (2006-2014 рр.) його першому заступнику Євгену Харіну, екс-меру Луганська Сергію Кравченку, його першому заступнику Манолісу Пилавову.

Згідно з оприлюдненим у четвер прес-службою Генпрокуратури України з повідомленням, підозри в скоєнні низки тяжких злочинів проти держави Україна зазначеним особам складені в рамках розслідування кримінального провадження стосовно керівника фракції Партії регіонів у парламенті VII скликання Олександру Єфремову.

Зокрема, на підставі зібраних належних та допустимих доказів зазначені особи обґрунтовано підозрюються у пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області з метою незаконного використання ним та перешкоджання нормальної діяльності установи (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).

Також вони підозрюються у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених за попередньою змовою групою осіб, що призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України).

Крім цього, зазначені особи підозрюються в організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України), а також державній зраді, тобто діяз, умисно вчинених громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, а саме: надання іноземній організації і її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України (ч. 1 ст. 111 КК України).

"Розшук зазначених осіб, а також депутата Луганської обласної ради О. Клинчаєва здійснюється співробітникам Служби безпеки України", - поінформували у відомстві.

Крім того, Генеральною прокуратурою України отримано постанову слідчого судді про дозвіл на затримання підозрюваних з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"Наразі досудове розслідування триває, вживаються заходи для встановлення всіх співучасників злочину і надання їх дій належної правової оцінки", - повідомили у відомстві.