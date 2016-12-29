Події

13:05 29.12.2016

Розмір соцстипендій студентам становитиме 1-2 тис. грн

Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявляє, що розмір державних соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів становитиме від 1 тис. до 2 тис. грн, а заяви на їх одержання необхідно подати в січні-лютому 2017 року.

"Розміри соціальних стипендій - від 1 тис. грн до 2 тис. грн, які отримуватимуть студенти-сироти та студенти, позбавлені батьківського піклування", - сказав він під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій з питання підвищення рівня мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року в Києві у четвер.

При цьому у вишів 1-2 рівнів акредитації мінімальний розмір соцстипендії становитиме 750 грн на місяць.

Для отримання стипендії студенти мають подати заяви до своїх вишів. "Студентам надано 2 місяці на звернення із такою заявою, тобто до кінця лютого. Якщо до 1 березня вони не звернуться із заявою, а звернуться після 1 березня, то стипендії призначатимуться з місяця звернення, а якщо до 1 березня, то з 1 січня", - сказав А. Рева.

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