ГФС анализирует ситуацию с очередями на закрытие "спящих" ФЛП и подаст информацию Кабмину

Государственная фискальная служба Украины анализирует ситуацию с очередями на закрытие физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые не осуществляют предпринимательской деятельности, и подаст информацию Кабинету министров, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава ГФС Роман Насиров.

"Мы сейчас анализируем, не наплыв ли это двух дней, и реально останутся люди, которые не успеют что-то закрыть", - сказал глава ГФС.

Он отметил, что по результатам анализа ГФС подаст полученную информацию в Министерство финансов и Кабмин, которые смогут на нее отреагировать.