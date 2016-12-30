Порошенко підписав закони про підтримку українського авіапрому

Президент України Петро Порошенко підписав закони, спрямовані на підтримку вітчизняної літакобудівної галузі, повідомляє прес-служба глави держави.

В оприлюдненому в п'ятницю на сайті президента України повідомленні зазначено, що підписаний П.Порошенком закон "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки літакобудівної галузі" спрямований на ліквідацію нерівних умов постачання літаків вітчизняного виробництва порівняно з імпортом іноземних літаків.

"Документ, зокрема, передбачає скасування пільгових умов ввезення (без оподаткування ПДВ) на територію України за договорами оперативного лізингу іноземних літаків масою порожнього обладнаного апарата понад 10 тис. кг, але не більше ніж 30 тис. кг та максимальною місткістю від 44 до 110 місць", - йдеться в повідомленні.

Верховна Рада України ухвалила цей закон 21 грудня 2016 року. Згідно з пояснювальною запискою до нього, аналоги таких імпортних літаків випускає держпідприємство "Антонов" (Ан-140, Ан-148 і Ан-158), яке може на наявні виробничій базі випускати щорічно до 12 таких літаків. Після технічного переоснащення підприємство здатне збільшити обсяги виробництва вказаних літаків до 24 одиниць на рік.

Закон також передбачає продовження дії пільгового режиму ввезення товарів, які використовують під час розроблення, виробництва, ремонту, модифікації, обслуговування виробів авіаційної техніки на період до 1 січня 2025 р. і доповнення переліку таких товарів.

Крім того, повідомляє прес-служба президента, глава Української держави підписав закон "Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо підтримки літакобудівної галузі".

Як повідомлялося, цей закон також був ухвалений українським парламентом 21 грудня 2016 р. Згідно із законом, на період із 1 січня 2017 року по 1 січня 2025 року суб'єкти літакобудування звільняються від сплати ПДВ під час виконання операцій із ввезення на митну територію України імпорту товарів (окрім підакцизних), що використовуються для потреб літакобудівної промисловості, а також операцій із постачання на митній території України результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт (НДДКР).

Також суб'єкти літакобудування на цей період звільняються від сплати податку на прибуток підприємств. Заощаджені кошти вважатимуться цільовим фінансуванням на галузеві НДДКР, створення або переоснащення технічної бази, збільшення обсягів виробництва, впровадження нових технологій. Також до 1 січня 2025 року суб'єкти літакобудування звільняються від сплати земельного податку на ділянки, на яких розташовані промислові об'єкти.