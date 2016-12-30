Україна не імпортує газ із РФ уже 400 днів

НАК "Нафтогаз України" не імпортує природний газ за контрактом із ПАТ "Газпром" вже 400 днів, або протягом 13 місяців (http://utg.ua/still-alive), закуповуючи ресурс виключно на своєму західному кордоні.

Згідно з попередніми розрахунками, за підсумками 2016 року Україна скоротить імпорт природного газу на третину (на 5,4 млрд куб. м) - до 11,1 млрд куб. м, у грудні він становитиме близько 1,66 млрд куб. м.

У січні Україна імпортувала 914,8 млн куб. м газу, в лютому - 1 млрд 253,7 млн куб. м, у березні - 478,4 млн куб. м, у квітні - 245 млн куб. м, у травні - 96,4 млн куб. м, у червні - 19,7 млн куб. м, у липні - 409,6 млн куб. м, у серпні - 1 млрд 414,5 млн куб. м, у вересні - 1 млрд 495,9 млн куб. м, у жовтні - 1 млрд 544,5 млн куб. м, у листопаді - 1 млрд 546,6 млн куб. м.

Як повідомлялося, ключовими умовами відмови України від купівлі газу на своєму східному кордоні є неузгодженість щодо ціни та небажання російської сторони підписати додаткову угоду до чинного контракту, в якій має бути зафіксовано відмову від умови "бери або плати" на період закупівлі газу, а також параметри його відбору, оплати, номінації і точки постачання.

За даними Держстату, Україна в 2015 році імпортувала 16 млрд 478,018 млн куб. м газу на $4 млрд 512,437 млн, зокрема з Європи - 10 млрд 340,364 млн куб. м на $2 млрд 835,883 млн, із РФ - 6 млрд 137,654 млн куб. м на $1 млрд 676,554 млн.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту та зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.