Події

12:28 01.01.2017

Кількість жертв нападу на нічний клуб в Туреччині зросла до 39 людей, майже 70 поранені

Щонайменше 39 людей загинули і 69 дістали поранень унаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі, повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.

За словами міністра, серед загиблих - 16 іноземців. Наразі поліція веде пошуки нападника.

"Наші правоохоронці проводять спецоперацію. Ми сподіваємося, що цю людину скоро спіймають", - сказав С.Сойлу.

Раніше губернатор Стамбула Васип Шахін назвав напад терористичною атакою. В.Шахін додав, що напад здійснив один озброєний чоловік у костюмі Санта-Клауса. Раніше ЗМІ повідомляли, що нападників було двоє.

Клуб Reina, на який було скоєно напад, розташований у районі Бешикташ. Повідомляється, що в момент нападу там було кілька сотень людей. Як передає кореспондент Бі-Бі-Сі, клуб був популярним не лише серед місцевих жителів, а й іноземців.

Бі-Бі-Сі з посиланням на турецький телеканал NTV повідомляє, що деякі відвідувачі клубу в паніці стрибали в Босфор, намагаючись врятуватися.

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