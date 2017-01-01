Гройсман отримав 4 млн грн доходів від оренди нерухомості у 2016 р.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що задекларував 4 млн грн доходів від оренди нерухомості у 2016 році.

"Цього року ось від здачі в оренду і управління моїм майном, а я підкреслюю це тисячі кв. м комерційної нерухомості, в цьому році я задекларував 4 млн грн", - сказав В.Гройсман в ефірі телеканалу "Еспрессо" в неділю.

За словами прем'єра, основу свого фінансового становища він заклав ще до того, як пішов у політику, а коли пішов до Вінницької міської ради – передав майно в управління.

Він наголосив, що декларує весь прибуток від свого майна.