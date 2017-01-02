Команда Євробачення-2017 поповнилася креативним продюсером пісенного конкурсу. Тепер разом з шоу-продюсером Стюартом Барлоу (Barlow Stuart) над творчим наповненням Євробачення працюватиме Олег Бондарчук.

"Для Євробачення-2017 готуємо унікальне і сучасне українське шоу світового рівня. Для цього ми зібрали команду з українських та іноземних фахівців, які мають великий досвід у виробництві телевізійних шоу. Стюарт Барлоу вже більше 20 років працює в медіа-індустрії і долучався до організації Євробачення у Дюссельдорфі, Баку, Мальме, Копенгагені та Відні. Олег Бондарчук неодноразово був режисером найпопулярніших українських шоу, як, наприклад, "Фабрика зірок" і "Голос країни". А в минулому році він мав неймовірний успіх зі своєю постановкою на проекті Аmerica's got talent у Сполучених Штатах. Так шоу Євробачення-2017 буде результатом співпраці міжнародних та українських фахівців", - заявила виконавчий продюсер Євробачення-2017 Вікторія Романова. "І вже наступним кроком у підготовці до пісенного конкурсу буде презентація дизайну сцени. Цю подію ми плануємо провести у лютому 2017 року", - додала вона.

"Для мене це честь і я дуже радий працювати в країні, яка так динамічно розвивається. У 2017 році глядачі побачать шоу, якого ніколи раніше не було на Євробаченні. Вони можуть розраховувати на фантастично творчий підхід, що продемонструє кращі здобутки українського мистецтва, культури і технологій. Спільно з креативним продюсером Олегом Боднарчуком ми розробляємо такі ідеї, щоб у травні наступного року показати всій Європі і решті світу розмаїтість музичних, художніх і сценічних рішень в Україні", - зазначив С. Барлоу.

"Сьогодні у нашої країни є всі можливості дивувати світ своїм сучасним культурно-мистецьким потенціалом. І ми використаємо шанс, дарований нам Євробаченням, щоб це довести. Свою головну місію, як режисера і креативного продюсера видовищною частини конкурсу, я бачу в компіляції традиційних українських елементів з новітніми сценічними і віртуальними технологіями, а також залучення провідних українських артистів, хореографів, композиторів, музикантів, художників та інших фахівців шоу-індустрії до створення унікального українського шоу - Євробачення-2017", - резюмував О. Бондарчук.