Події

09:45 03.01.2017

Інцидент із Пашинським розслідуватиме Київська облпрокуратура

Київська обласна прокуратура розслідуватиме інцидент, що стався за участю народного депутата України Сергія Пашинського, повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

"Кримінальні провадження, порушені за фактом інциденту за участю народного депутата Сергія Пашинського, розслідуватиме Київська обласна прокуратура", - написала Л.Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, слідчі прокуратури проведуть повторні допити всіх учасників і свідків події, слідчий експеримент та всі необхідні експертизи.

Як повідомлялося, на дорозі в одному із сіл Васильківського району Київської області увечері 31 грудня 2016 р. стався конфлікт між народним депутатом Сергієм Пашинським (фракція "Народний фронт") і місцевим жителем, унаслідок якого парламентар дістав удару пляшкою по голові, а чоловік, який напав на нього, - кулю в ногу.

Власник автомобіля, через який виник конфлікт, надав свідчення, що підтверджують версію народного депутата України Сергія Пашинського, повідомив народний депутат, член фракції "Народний фронт", позаштатний радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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