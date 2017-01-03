Мальта вступила в права голови Ради ЄС

Мальта першого дня 2017 року в порядку ротації держав-членів ЄС розпочала головування в Раді Європейського Союзу.

Серед головних пріоритетів, визначених мальтійським головою на термін свого мандата, названо міграційну кризу, єдиний ринок, безпеку, соціальну інклюзивність, політику у сфері сусідства та галузі, пов'язані з морем.

Мандат чергової держави-голови ЄС триває шість місяців. Повноваження Валлетти спливуть наприкінці червня 2017 року.

Естафету головування 1 липня прийме Естонія. До проведення у Великій Британії влітку минулого року референдуму про вихід країни з Євросоюзу в другому півріччі 2017 року в Раді ЄС мало головувати Сполучене Королівство. Але Лондон оголосив 20 липня 2016 року, що відмовляється від головування, і це є перший етап шляху до Brexit.

На вакантне крісло себе пропонувала Бельгія, проте було вирішено просто пересунути графік на півроку. Естонія очолить Раду ЄС на шість місяців раніше за попередньо запланований термін.