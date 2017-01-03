Нацбанк із 4 січня втричі знизив для фізичних осіб граничну суму розрахунків готівкою

Граничну суму розрахунків готівкою за участю фізичних осіб із 4 січня 2017 року знижено втричі - із 150 тис. грн до 50 тис. грн, відповідні правки Національний банк України (НБУ) затвердив своєю постановою №407 від 25 листопада 2016 року, яку оприлюднено на його сайті у вівторок.

"Постановою передбачено граничну суму розрахунків готівкою між фізичною особою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня в розмірі 50 тис. грн, а також фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 50 тис. грн", - йдеться в повідомленні НБУ.

Згідно з ним, фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, що перевищує 50 тис. грн, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

Нацбанк нагадує, що гранична сума готівкових розрахунків підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня залишається незмінною і становить 10 тис. грн.

Центробанк також наголошує, що безготівкові розрахунки можуть здійснюватися без будь-яких обмежень, і банки зобов'язані забезпечити безготівкові перерахування на вимогу клієнтів в повному обсязі.

"Встановлення граничної суми розрахунків готівкою на рівні 50 тис. грн не завдасть незручностей громадянам та не зачіпатиме щоденних покупок населення, оскільки стосуватиметься лише великих придбань (нерухомості, коштовностей, транспортних засобів, предметів мистецтва, хутра, дорогих годинників, подорожей тощо)", - вважає регулятор.

На його думку, таке рішення повністю відповідає міжнародному досвіду: багато європейських держав встановили граничні суми готівкових розрахунків, інші країни також планують запровадити аналогічні норми. Зокрема, в повідомленні НБУ наводить приклад Франції, Італії та Португалії, де таке обмеження становить EUR1 тис., а також Греції та Іспанії, де планки встановлено вище - відповідно EUR1,5 тис. та EUR2,5 тис.

Нацбанк вважає, що таке зниження граничної суми розрахунків готівкою посприяє прискоренню обігу готівки, звуженню сфери її використання та прискоренню розвитку безготівкового сегменту.

Регулятор нагадує, що Комплексна програма розвитку фінансового сектора України до 2020 року передбачає поступове зниження рівня готівки в економіці (відношення М0 до ВВП) у 2020 році до 12%, тоді як у 2014 році цей показник становив 18,1%, а за результатами 2015 зменшився до 14,6%.

НБУ додає, що контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари та послуги згідно з Податковим кодексом здійснюватимуть органи Державної фіскальної служби.

Як повідомлялося, Нацбанк запровадив обмеження в 150 тис. грн на граничний розмір розрахунків готівкою за операціями з фізичними особами постановою від 6 червня 2013 року, яка набула чинності з 1 вересня 2013 року. Граничний розмір готівкових розрахунків підприємств між собою цією самою постановою було встановлено на рівні 10 тис. грн на день.

На початку серпня минулого року НБУ заявив про плани посилити цю норму для фізичних осіб утричі.