Бойові дії обійшлися без втрат для українських бійців минулої доби

Жоден український військовослужбовець не загинув і не дістав поранень унаслідок бойових дій у зоні проведення АТО за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Жоден український військовий не загинув і жоден не поранений у зоні АТО в результаті бойових дій", - сказав він на брифінгу в Києві у вівторок.

За даними О.Мотузяника, на луганському напрямку бойовики влаштували дві збройні провокації поблизу Новозванівки та ще дві - біля села Лобачевого. Порушення перемир'я зафіксовано також у районі Новоолександрівки та Станиці Луганської. При цьому важке озброєння не застосовувалося. Кожна провокація тривала не більше ніж 10 хвилин.

На донецькому напрямку, повідомив спікер Міноборони, противник відкривав вогонь зі 82-мм мінометів на Світлодарській дузі, випустивши 16 мін по українських позиціях біля селища Луганського. В інших гарячих точках (Авдіївка та горлівський периметр) ворог стріляв зі стрілецької зброї та гранатометів.

На маріупольському напрямку бойовики задіяли міномети у двох місцях - район Водяного та Широкиного (загалом випустили 30 мін). На цю ділянку припало дві треті обстрілів та ворожих провокацій за добу. Неспокійно було і поблизу Талаківки, Павлополя та села Гнутового.