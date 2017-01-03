Порошенко доручив МЗС вивчити питання перепоховання Олександра Олеся в Україні

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ вивчити питання перепоховання українського поета та письменника Олександра Олеся в Україні, заявляє прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

"Президент України доручив Міністерству закордонних справ терміново втрутитися в ситуацію з похованням відомого українського письменника Олександра Олеся в Чехії, а також зв'язатися з його родичами щодо вивчення питання перепоховання його в Україні", - повідомив С.Цеголко агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За даними ЗМІ, останки О.Олеся, який помер у 1944 році та похований у Чехії, були примусово ексгумовані. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих мають сплачувати ренту за місце на кладовищі в розмірі приблизно 20 тис. чеських крон (еквівалент 20 тис. грн) за десять років. Донедавна ренту за могилу сплачував з власної ініціативи громадянин Чехії, виходець з України Володимир Михайлишин, проте нещодавно він помер і тепер його син хоче поховати батька на могилі письменника. Перепоховання було заплановано на 3 січня 2017 року, плани подальшого поховання останків О.Олеся та його дружини невідомі, але могилу вже розкопали. Зараз на Ольшанському кладовищі перебувають представники української діаспори, які чекають на консула.

О.Олесь (справжнє прізвище - Кандиба) народився в 1878 році на території нинішньої Сумської області. Публікувався з 1905 року. У 1919 році після окупації України більшовицькими військами був змушений емігрувати, продовжив творчий шлях в еміграції. Помер і був похований у 1944 році в Празі.