Кабмін розширив пілотний проект спрощеної реєстрації шлюбу ще на 8 українських міст

Кабінет Міністрів України розширив пілотний проект спрощеної реєстрації шлюбу на Вінницю, Дніпро, Луцьк, Миколаїв, Кам'янець-Подільський, Рівне, Житомир та Харків.

Згідно з розпорядженням №1068 від 28 грудня 2016 року, уряд вніс ці міста до переліку тих, на які поширюється пілотний проект із державної реєстрації шлюбу в скорочені терміни за обраним заявниками місцем.

Раніше проект реалізовувався лише в Києві, Львові, Одесі, Херсоні, Маріуполі та Сєвєродонецьку.

У повідомленні, доданому до розпорядження, зазначено, що послугою зі спрощеної реєстрації шлюбу вже скористалися понад 3 тис. пар, що свідчить про неабияку популярність її серед споживачів. Поширення пілотного проекту на територію інших регіонів України дасть змогу максимально наблизити цю адмінпослугу до населення, створивши при цьому максимально зручні умови для реалізації громадянами права на шлюб.

Спрощена процедура державної реєстрації шлюбу дасть змогу оцінити доцільність внесення відповідних змін у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.