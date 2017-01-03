Події

14:38 03.01.2017

Останки Олександра Олеся та його дружини перебувають у депозитарії кладовища в Празі до рішення родичів із Канади про остаточне поховання

Міністерство закордонних справ України за дорученням президента України Петра Порошенка через Посольство України в Празі вживає заходів для збереження та подальшого перепоховання українського поета, письменника Олександра Олеся та його дружини.

У коментарі МЗС нагадується, що на місці, де була могила О.Олеся, було поховано вихідця з України Володимира Михайлишина, який донедавна сплачував необхідну ренту. Після смерті В.Михайлишина його син як законний спадкоємець прийняв рішення про поховання батька у цьому ж місці.

"За втручання посольства України останки Олександра Олеся та дружини були переміщені до депозитарію кладовища до моменту рішення родичів Олександра Олеся, які проживають у Канаді, щодо місця остаточного поховання останків. Після відповідного рішення Посольство України в Празі вживатиме всіх заходів для належного перепоховання останків Олександра Олеся та його дружини", - йдеться в повідомленні.

МЗС України тримає питання перепоховання О.Олеся на особливому контролі.

Як повідомляли раніше ЗМІ, останки О.Олеся, який помер у 1944 році та похований у Чехії, були примусово ексгумовані. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих мають сплачувати ренту за місце на кладовищі в розмірі приблизно 20 тис. чеських крон (еквівалент 20 тис. грн) за десять років. Донедавна ренту за могилу сплачував з власної ініціативи громадянин Чехії, виходець з України Володимир Михайлишин, проте нещодавно він помер і тепер його син хоче поховати батька на могилі письменника. Перепоховання було заплановано на 3 січня 2017 року, плани подальшого поховання останків О.Олеся та його дружини невідомі, але могилу вже розкопали.

О.Олесь (справжнє прізвище - Кандиба) народився в 1878 році на території нинішньої Сумської області. Публікувався з 1905 року. У 1919 році після окупації України більшовицькими військами був змушений емігрувати, продовжив творчий шлях в еміграції. Помер і був похований у 1944 році в Празі.

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