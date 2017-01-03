Кабмін виділить кошти на перепоховання Олеся

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що Кабінет Міністрів виділить кошти, необхідні на перепоховання поета Олександра Олеся, а при Міністерстві культури буде створена міжвідомча комісія, що займатиметься питаннями перепоховання видатних українців.

"Прах Олександра Олеся, так само, як і сотень інших видатних українців, має бути похованим на рідній землі з згоди його родичів. Ситуація, яка склалася з Олександром Олесем, знову підняла на поверхню питання створення українського пантеону в столиці України. Зараз МЗС вживає всіх необхідних заходів для якнайшвидшого вирішення цього питання в Чехії. У свою чергу, уряд виділить усі необхідні кошти для перевезення останків одного з найвидатніших українських поетів у Київ", - написав прем'єр на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Крім того, при Мінкультури України буде створена спеціальна міжвідомча комісія, що займатиметься питанням перепоховання видатних українців.

Як повідомлялося, останки О. Олеся, який помер у 1944 році та похований у Чехії, були примусово ексгумовано. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих мають платити ренту за місце на цвинтарі у розмірі приблизно 20 тис. чеських крон (еквівалент 20 тис. грн) за 10 років. До недавнього часу ренту за могилу платив за власною ініціативою громадянин Чехії, виходець з України Ст. Михайлишин, однак нещодавно він помер і тепер його син хоче поховати батька на могилі письменника. Перепоховання було заплановано на 3 січня 2017 року, плани подальшого поховання останків О. Олеся і його дружини невідомі, але могилу вже розкопали.

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ вивчити питання перепоховання О. Олеся в Україні.

За інформацією МЗС, за втручання посольства України останки О. Олеся і дружини були переміщені в депозитарій кладовища до моменту вирішення родичів письменника, що проживають у Канаді, про місце остаточного захоронення останків. Після відповідного рішення посольство України в Празі вживатиме всіх заходів для належного перепоховання останків О. Олеся і його дружини. МЗС України тримає питання перепоховання О. Олеся на особливому контролі.

О. Олесь (справжнє прізвище – Кандиба) народився в 1878 році на території нинішньої Сумської області. Публікувався з 1905 року. У 1919 році після окупації України більшовицькими військами був змушений емігрувати, де продовжив творчий шлях. Помер і був похований у 1944 році в Празі.