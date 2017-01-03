Нищук готовий особисто супроводжувати повернення праху Олеся з Чехії в Україну

Міністр культури України Євген Нищук готовий особисто супроводжувати повернення праху поета Олександра Олеся з Чехії до України.

"Готовий особисто виїхати до Чехії, щоб супроводжувати повернення праху Олександра Олеся на Батьківщину", - написав міністр на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Є. Нищук зазначив, що робить все можливе для того, щоб прах О. Олеся був перепохований з честю та пошаною. "Зараз ситуація залежить від волі нащадків поета і від наших дипломатів. Але я переконаний, що вічний спокій наш видатний поет має знайти в Україні", - написав він.

Як повідомлялося, останки О. Олеся, який помер в 1944 році і похований у Чехії, були примусово ексгумовано. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих мають платити ренту за місце на цвинтарі у розмірі приблизно 20 тис. чеських крон (еквівалент 20 тис. грн) за 10 років. Донедавна за могилу платив за власною ініціативою громадянин Чехії, виходець з України В. Михайлишин, однак нещодавно він помер і тепер його син хоче поховати батька на могилі письменника. Перепоховання було заплановано на 3 січня 2017 року, плани подальшого поховання останків О. Олеся і його дружини невідомі, але могилу вже розкопали.

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ вивчити питання перепоховання А. Олеся в Україні.

За інформацією МЗС, за втручання посольства України останки О. Олеся і дружини були переміщені в депозитарій кладовища до моменту вирішення родичів письменника, що проживають у Канаді, про місце остаточного захоронення останків. Після відповідного рішення посольство України в Празі вживатиме всіх заходів для належного перепоховання останків О. Олеся і його дружини. МЗС України тримає питання перепоховання О. Олеся на особливому контролі.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабінет Міністрів виділить кошти, необхідні на перепоховання О. Олеся, а при Міністерстві культури буде створено міжвідомча комісію з питань перепоховання видатних українців.

О. Олесь (справжнє прізвище – Кандиба) народився в 1878 році на території нинішньої Сумської області. Публікувався з 1905 року. У 1919 році після окупації України більшовицькими військами був змушений емігрувати, де продовжив творчий шлях. Помер і був похований у 1944 році в Празі.