В інциденті з нардепом Пашинським проводиться низка експертиз, у парламентарія є дозвіл на зброю

У рамках розслідування інциденту за участю народного депутата України (фракція "Народний фронт") Сергія Пашинського на автодорозі у Васильківському районі Київської області призначено низку експертиз, встановлені всі учасники події, у парламентаря вилучено зброю і патрони до неї.

Прокурор Київської області Дмитро Чібісов у вівторок розповів журналістам, що в інциденті брали участь четверо осіб: С. Пашинський і його дружина, які були на автомобілі Mercedes, і дві людини в автомобілі Volkswagen.

За словами прокурора, інцидент стався в зв'язку з тим, що Volkswagen стояв на неосвітленій дорозі, Mercedes був змушений об'їжджати його, на авто не була включена "аварійка".

"Під час зауважень сталася словесна перепалка, після якої народний депутат використав вогнепальну зброю Glock 19 з 9-мм набоями. Унаслідок цього інциденту чоловік, який не є водієм транспортного засобу, а допомагав водію Volkswagen, був госпіталізований, і наразі перебуває в лікарні", - розповів прокурор області.

Що стосується розслідування кримінального провадження за цією подією, то, за словами Д. Чибісова, наразі проводяться всі необхідні слідчі дії. "Призначено низку експертиз, зокрема, судово-медичну, криміналістичну, трасологічну, балістичну експертизи. Також проводяться слідчі дії, зокрема, допити", - сказав він.

При цьому прокурор запевнив: "Наша мета – провести об'єктивне розслідування".

За словами Д. Чибісова, справа розслідується за статтею про хуліганство, це попередня кваліфікація. "Зараз ми встановлюємо всі обставини. За результатами конкретного, чіткого визначення дій всіх осіб, причетних до інциденту, ми зможемо точно сказати про те, ознаки якого злочину відбулися", - сказав прокурор.

Відповідаючи на запитання про те, чи є дозвіл на зброю у С. Пашинського, прокурор області сказав: "Є дозвіл на зброю. Зброю та набої вилучено". Він додав, що наразі направлені запити для підтвердження дозволу на зброю.

"Наразі відпрацьовані всі особи, причетні до цього злочину", - зазначив прокурор.