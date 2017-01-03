Події

16:52 03.01.2017

Мінінфраструктури попереджає про можливе скасування рейсів до Дубая і Шарджі в найближчі кілька днів

Польоти до Дубая і Шарджі (ОАЕ) в найближчих кілька днів можуть бути затримані або скасовані через складні погодні умови, повідомляє Міністерство інфраструктури.

"Міністерство інфраструктури України, Державіаслужба та МЗС попереджають громадян України, які планують свої подорожі, про можливості подальшого скасування або затримки рейсів в ОАЕ, а також значний термін очікування наступних рейсів", - наголошується в повідомленні міністерства у вівторок.

Згідно з ним,через густий туман з 29 грудня 2016 року в аеропортах даних міст перенесено і скасовано значну кількість рейсів.

"За інформацією МЗС, консульства України в Дубаї і посольство України в ОАЕ тримають це питання на контролі і вживають заходів для захисту прав та інтересів громадян України, які перебувають в ОАЕ", - уточнили в Мінінфраструктури.

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