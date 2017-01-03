Суд не зміг обрати запобіжний захід Курченку

Захист бізнесмена-втікача Сергія Курченка заявив відвід судді Володимиру Карабаню після того, як той почав розгляд чергового клопотання про обрання С. Курченку запобіжного заходу.

"Заявили відвід судді Карабаню, який розглядає клопотання про обрання третього!!! арешту Курченко С. В. Мотивація проста, суддя почав розглядати клопотання до того, як його вручили стороні захисту, що дуже схоже на створення переваги стороні обвинувачення!", - написав адвокат С. Курченка Юрій Сухов на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

При цьому захисник висловив переконання, що "звичайно ж, ніхто суддю Карабаня не відведе і він далі розглядатиме клопотання".

"Мені здається, що зараз почнеться метушня з приводу прискорення розгляду цього відводу, навіть без участі захисників... Ну і далі хтось буде дуже сильно наполягати, щоб розглядалося клопотання прокуратури негайно, нехай навіть вночі, нехай навіть без захисту", - написав Ю. Сухов.

Як повідомлялося, 28 грудня 2016 року Апеляційний суд Києва скасував рішення Печерського районного суду м. Києва про обрання С. Курченком запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Крім того, Апеляційний суд ухвалив нове рішення, згідно з яким відмовив у задоволенні клопотання представнику Генпрокуратури про обрання стосовно підозрюваного С. Курченка запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

С. Курченко оголошений в міжнародний розшук. Під час розслідування органом досудового розслідування накладено арешт на його майно та інші активи підозрюваних на загальну суму понад 2,8 млрд грн.

С. Курченко фігурує в кримінальному провадженні як керівник злочинної організації, яка протягом 2010 – початку 2014 рр. вчинила тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері господарських операцій зі скрапленим газом. Зокрема, у зазначений період С. Курченко організував вчинення очолюваним ним ОЗУ незаконного заволодіння видобутого ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "Укрнафта" належного державі скрапленого газу на загальну суму 2,2 млрд грн шляхом його протиправного придбання на спеціалізованих аукціонах за цінами значно нижчими від ринкових, нібито для потреб населення. Водночас, фактично скраплений газ членами злочинного угруповання надалі реалізовувався підконтрольними С. Курченку суб'єктами за ринковими цінами на території України.